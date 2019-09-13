زاهي حواس: الانتهاء من أوبرا توت عنخ آمون بإيطاليا

محمد اسماعيل - القاهرة - فينسيا/إيطاليا - أ ش أ:

قال عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس، إنه تم الانتهاء من أوبرا توت عنخ آمون؛ وهي الأوبرا التي قام بتأليفها ووضع السيناريو لها الإيطالي" فرنشيسكو سنتاكونو"، والموسيقي "زيمبوني".

وأشار حواس - في مؤتمر صحفي عقده فى مدينة فينيسيا الإيطالية لهذه المناسبة اليوم - إلى أن الأوبرا ستعرض لأول مرة عند افتتاح المتحف المصري الكبير في نهايه عام ٢٠٢٠؛ وبعد ذلك تعرض في ٤ نوفمبر ٢٠٢٢ في وادي الملوك احتفالا بمناسبة مرور ١٠٠ عام على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون.

وأوضح أنه قام بتأليف هذه الأوبرا لأن (أوبرا عايدة) مر عليها حوالي ١٤٨ عاما؛ وهناك ضرورة لعمل أوبرا جديدة للملك "توت عنخ آمون" خاصة مع قرب افتتاح المتحف المصري الكبير والذكري المئوية الخاصة باكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون.

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ولفت إلى أن أهم مشاهد الأوبرا تدور حول موت الملك اخناتون وتولي نفرتيتي العرش، ومقتل توت عنخ آمون عن طريق ملك كوش وكيف أن حور محب أفشل المؤامرة وقتل جنود كوش، والمشهد الآخر حول تولي توت عنخ آمون العرش والمشهد الاخر لانتصار الملك توت علي ملك كوش.

وأشار إلى أنه سيتم الإعلان الثاني عن الانتهاء من الموسيقى الخاصة بالأوبرا في مدينة نيويورك في آخر ديسمبر القادم، وكتب ١٦ كتابا عن "توت عنخ آمون" وأثبت أن الملك توت لم يقتل ولكنه مات خلال ركوبه العجلة الحربية.

من جانبه.. أكد "زيمبوني" مؤلف الموسيقي أن أوبرا توت عنخ آمون ستبهر العالم أجمع لاشتراك "دومنجو" أشهر أوبرالي في العالم في الغناء بها ، لافتا إلى أنه تم تمثيل المشهد الأول للاوبرا عن طريق الممثلة الأوبراليه الشهيرة "سوزانا"وقامت بدور نفرتيتي ومعها الايطالي "روبرتو" الذي قام بدور الكاهن.​