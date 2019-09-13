وزيرة الهجرة تشيد بجهود "عُمان" في تلبية احتياجات الجالية المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة عبدالكريم:

استقبلت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتور علي العيسائي سفير عُمان لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، مشيدة بالعلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

وثمنت وزيرة الهجرة، الجهود الحثيثة التي تبذلها السلطات العُمانية لتلبية مطالب الجالية المصرية بسلطنة عُمان، مشيرة إلى أن معدل الشكاوى التي تلقتها الوزارة من الجالية هناك قليلة للغاية، ما يؤكد جهود السلطات العُمانية في تلبية احتياجات الجالية.

كما ناقشت وزيرة الهجرة مع السفير أوضاع المصريين في سلطنة عُمان، وجهود الوزارة في ربط المواطنين بالخارج وتلبية احتياجاتهم، مشيرة إلى أنها أجرت عدة زيارات لعدد من الدول لمتابعة أحوال المصريين بها والتعامل مع أي مشكلة تواجه أي مصري في الخارج عبر التنسيق مع المسئولين بهذه الدول لتقديم الرعاية الكاملة للجاليات المصرية، مؤكدة حرصها على زيارة الجالية بالسلطنة في أقرب وقت.

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ومن جانبه، أعرب الدكتور علي العيسائي السفير العُماني لدى مصر، عن سعادته بلقاء وزيرة الهجرة، مشيدًا بدورها في ربط الجاليات المصرية بوطنهم وسعيها الدائم لرعايتهم وتقديم التسهيلات لهم، كما تطرق إلى التجربة العُمانية في الاهتمام بالمواطنين العُمانيين المقيمين بالخارج.

وأكد السفير العُماني أن العلاقات مع مصر نابعة من روح الأخوة والعروبة، مشيرًا إلى أن التعامل بين المصريين والعُمانيين يأتي من منطلق الأسرة الواحدة، وخاصة وأن المصريين لديهم القدرة على الاندماج في المجتمع العُماني والاحتكاك بثقافته، بالإضافة إلى إسهاماتهم في كافة المجالات التي تدعم اقتصاد السلطنة.

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