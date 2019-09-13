تفاصيل زيارة وزير الدفاع إلى قبرص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:

عاد إلى أرض الوطن، الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والوفد المرافق له بعد انتهاء زيارته الرسمية على مدار اليومين الماضيين لجمهورية قبرص.

وأجريت لوزير الدفاع، مراسم الاستقبال الرسمية واستعراض حرس الشرف وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين.

وأجرى القائد العام خلال الزيارة جلسة مباحثات مع وزير الدفاع القبرصي سافاس أنجليديس، على صعيد التعاون العسكري والتدريبات المشتركة وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

كما التقى القائد العام بالرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس بحضور وزير الدفاع القبرصي، ونقل الفريق أول محمد زكي خلال اللقاء تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأشاد الرئيس القبرصي خلال اللقاء بالعلاقات المصرية القبرصية وتوافق الرؤى بين البلدين حول مختلف الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، كما أثنى على المستوى الذي وصلت إليه علاقات التعاون العسكري بين البلدين.

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وزار الفريق أول محمد زكي مقر البرلمان القبرصي والتقى خلال الزيارة برئيس البرلمان الذي رحب بزيارة وزير الدفاع المصري والوفد المرافق له، كما أشاد بعمق العلاقات التي تربط البلدين الصديقين، معرباً عن سعادته بتلك الزيارة نظراً لما تمثله مصر من أهمية إستراتيجية بمنطقة الشرق الأوسط .

كما قام القائد العام يرافقه وزير الدفاع القبرصى بزيارة للوحدات الخاصة القبرصية شاهدوا خلالها عددًا من الأنشطة التدريبية ذات الطابع الإحترافي والتي أظهرت مدى الكفاءة العالية لتلك الوحدات.

وفي ختام الزيارة، أعرب وزير الدفاع عن اعتزازه بالعلاقات الممتدة من الشراكة والتعاون مع قبرص ولاسيما فى المجال العسكرى والتدريبات المشتركة.

من جانبه، أشاد وزير الدفاع القبرصي بجهود مصر ودورها الداعم للأمن والإستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، معرباً عن تطلعه إلى استمرار الشراكة العسكرية الوثيقة بين البلدين.

حضر اللقاءات عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والقبرصية.