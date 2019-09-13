القوى العاملة: أسرة مصري متوفي في إيطاليا تستحق معاشاً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:
أصدر وزير القوى العاملة، تعليمات لمكتب التمثيل العمالى لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو ببحث طلب أسرة المواطن "كامل.م.ر" المتوفي في إيطاليا في 2 يوليو 2018 ومساعدتها في معرفة مدى استحاق زوجته مستحقات تأمينية لدى هيئة التأمينات الإيطالية "الأنبس" من عدمه.
وبحسب بيان اليوم، تواصلت الوزارة، مع مكتب التمثيل العمالي بميلانو للوقوف على استحقاق أسرة المتوفي للمعاش من عدمه، حيث أفاد المستشار العمالي بميلانو عزت عمران، أنه على الرغم من عدم وجود مستندات لدي الأسرة، فقد قام المكتب بالتواصل مع الجهات الإيطالية المختصة، وتم الحصول علي المستندات المطلوبة، وتم بحث ملف المواطن المتوفي لدى هيئة التأمينات الإيطالية التى أكدت أن المواطن المتوفى كان خاضعا لمظلة التأمينات، ومنتظم فى سداد الأقساط التأمينية، وأن الأسرة تستحق معاشاً كاملا، وبالتالي تم إبلاغ الأسرة بالمستندات المطلوبة لصرف المعاش فورا.
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