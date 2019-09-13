مصر تشارك في افتتاح الدورة الـ 23 لمنظمة "السياحة العالمية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

شاركت وزيرة السياحة، في الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الـ٢٣ للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية، والتي تنعقد خلال الفترة من ٩-١٣ سبتمبر الجاري في مدينة سانت بطرسبرج بجمهورية روسيا الاتحادية.

وخلال الجلسة أشار زوراب بولوليكاشڤيلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، إلى أن مصر تظهر التزامًا نحو تنمية قطاع السياحة بطريقة مسئولة ومستدامة، مؤكدا على أن مصر شريكا هاما للمنظمة، ومشيدا بتبني مصر قيم منظمة السياحة العالمية والتزامها بما تقوم به المنظمة، وتضمنت الجلسة عرض فيلما عن أهم أنشطة المنظمة خلال العام، والذي أشار إلى العديد من أنشطة مصر مع المنظمة.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة السياحة على إعادة صياغة العلاقات مع المؤسسات الدولية، وهو أحد المحاور الهامة في برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير القطاع، بحسب بيان اليوم الجمعة.

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كما عرض الفيلم إهداء الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية الرئيس عبد الفتاح السيسي، درع من المنظمة تقديرا منها لدعمه الفعال للسياحة من خلال إطلاق برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة وإسهامه في إستراتيجية ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، وذلك خلال انعقاد اجتماعات اللجنة الإقليمية للشرق الأوسط التابعة لمنظمة السياحة العالمية بالقاهرة في مارس ٢٠١٩.

كما تضمن الفيلم عرضا عن "منتدى الابتكار التكنولوجي في السياحة"، الذي أقامته وزارة السياحة خلال اجتماع لجنة الشرق الأوسط في القاهرة في مارس الماضي، والذي تضمن المسابقة الوطنية الأولى للشركات الناشئة في مجال السياحة في منطقة الشرق الأوسط، وفى هذا الشأن أشار الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية أن ذلك جاء تماشيا مع إستراتيجية منظمة السياحة العالمية للابتكار والتحول الرقمي.

و تم خلال الجلسة الإعلان عن التعاون الجاري الآن بين وزارة السياحة ومنظمة السياحة العالمية لإنشاء مركز تدريب دولي في مصر بالتعاون مع أكاديمية منظمة السياحة للتدريب UNWTO Academy والأكاديمية الوطنية للتدريب (NTA)، وتم مناقشة خطط إنشاء هذا المركز خلال الفترة المقبلة، وتم الإشارة إلى أن هذه المبادرة ستقدم دعماً كبيراً لتدريب رأس المال البشري في مصر، وذلك من أجل دعم النمو المتوقع وتحقيق القدرة التنافسية والاستدامة لقطاع السياحة والحصول على قاعدة رأس مال بشري للسياحة تلبي متطلبات السوق الحالية والمستقبلية، وتعزز من القدرة التنافسية واستدامة الوجهات السياحية، وذلك تماشياً مع أهداف برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة ، حيث يأتي رفع كفاءة العنصر البشري كركيزة أساسية لمحور الإصلاح المؤسسي ببرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة.