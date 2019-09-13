التنمية المحلية تنظم تدريباً لإدارة المخلفات الصلبة بـ"مصرف كيتشنر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد نصار:

نظمت وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع البنك الأوروبى (EBRD)، لقاءً تدريبياً لكوادر العاملين بالوزارة في مجال إدارة المخلفات الصلبة، في ضوء التعاون المشترك بين الوزارة، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لتنفيذ مشروع تطوير مصرف كيتشنر بمحافظات الغربية والدقهلية وكفر الشيخ.

وأضافت الوزارة، في بيان لها، اليوم الجمعة، أن برنامج التدريب يتضمن أيضا كوادر شئون البيئة، وإدارة المخافات بالمحافظات الثلاث، وذلك عن طريق خبراء في إدارة المخلفات بالبنك الأوروبى لعرض تجارب ناجحة للعديد من الدول الأوروبية في مجال إدارة المخلفات والمخصص له تمويل 79 مليون يورو من تمويل البرنامج وتديره وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع وزارة البيئة.

وأوضحت أن البرنامج يتضمن عدداً من المحاور منها إدارة المخلفات الصلبة والصرف الصحى، حيث يتم التنسيق مع وحدات إدارة المخلفات الصلبة المشكلة ضمن هيكل المحافظة وضمن الاستراتيجية الوطنية لإدارة المخلفات الصلبة بالتعاون مع وزارة البيئة، ووكالة التعاون الألمانى GIZ لتوحيد الجهود للتصدى للمخلفات الصلبة وتحسين جودة مياه مصرف كيتشنر ورفع الوعى المجتمعى وتحسين السلوك.

وخلال اللقاء التدريبي استعرض، رونالد رامش، الخبير الدولي في مجال إدارة المخلفات الصلبة بالبنك الأوروبي عدد من تجارب الدول الأوربية في إدارة المخلفات الصلبة، مشيرا إلى أن الأسلوب الذى يتم اختياره في إدارة المخلفات الصلبة يختلف من دولة لأخرى.

وأكد أن مصرف كيتشنر يعد شريان حياة لمنظومه زراعية كبرى بمصر والممتد بطول 69 كم ويستفيد منه 182 قرية في المحافظات الثلاث.

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وأشار إلى أن حل مشكلة المصرف والتي تهتم بها الحكومة المصرية حالياً ستساعد على حل أكثر من مشكلة مثل إزالة المخلفات وتدويرها وتنقية مياه المصرف لاستخدامها في وسائل الرى والزراعة والتخلص الآمن من المخلفات الصلبة في المناطق الواقعة في نطاق المصرف.

وأعرب المشاركون في اللقاء التدريبي من كوادر الوزارة عن سعادتهم بما تم عرضه من تجارب قامت بها بعض الدول الأوروبية في هذا المجال الحيوي والهام.

وأكد رامش أن الاتحاد الأوروبي نجح على مدار عدة سنوات في خلق منظومة إدارة مخلفات صلبة ناجحة وهناك علي سبيل المثال دول أستغرقت 10 سنوات لتطوير منظومة النظافة بها وأصبح لديها منظومة دقيقة في إعادة تدوير المخلفات الصلبة.

وأشار إلى أهمية تغيير السلوك المجتمعى لإنجاح منظومة ادارة المخلفات الصلبة والتي تحتاج إلى وقت.

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