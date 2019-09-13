"القاهرة 32".. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت (بيان بالدرجات) ​

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا السبت، طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحرى والقاهرة، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.
وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية وجنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدل إلى مضطرب غربا وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 24 32
شبين الكوم 24 32
طنطا 24 31
دمنهور 24 30
الإسكندرية 25 29
بلطيم 24 30
مطروح 24 29
السلوم 22 28
سيوة 20 32
بورسعيد 24 29
دمياط 24 29
الزقازيق 23 33
الاسماعيلية 21 33
السويس 23 32
العريش 21 30
رفح 20 30
رأس سدر 23 31
نخل 17 31
نويبع 26 32
طابا 23 31
كاترين 17 30
الطور 26 31
شرم الشيخ 26 35
الغردقة 25 35
مرسى علم 28 34
الفيوم 23 33
بنى سويف 23 33
المنيا 23 34
أسيوط 24 35
سوهاج 25 36
قنا 25 37
الأقصر 25 37
أسوان 28 38
أبوسمبل 24 39
الوادى الجديد 24 38
شلاتين 27 36
ابو رماد 26 35
حلايب 27 34
رأس حدربة 29 34
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