سر "الحرس القديم" في إجبار مالك محجر على تحرير إيصالات أمانة بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ألقت قوات الأمن بالجيزة، اليوم الجمعة، القبض على مرتكبي واقعة التعدي على أحد الأشخاص وإكراهه على التوقيع على إيصالات أمانة بالبدرشين.

تبلغ لمركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة من مالك محجر بقيام ثلاثة أشخاص مجهولين بحوزتهم سلاح ناري وأبيض، بتهديده واصطحابه إلى قطعة أرض زراعية بدائرة المركز، وإكراهه على توقيع 10 إيصالات أمانة، والاستيلاء منه على ألف جنيه وهاتفه المحمول.

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تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمباحث الجيزة أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبي الواقعة أحدهم محكوم عليه بالسجن 3 سنوات في قضية "تبديد" - جميعهم مُقيمين بدائرة المركز.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم وبحوزتهم الهاتف المحمول والمبلغ المالي المستولى عليهما من المجني عليه.

اعترفوا بارتكابهم الواقعة وقرر أحدهم أنه نظراً لسابقة عمله كسائق طرف والد المجني عليه وعلمه بثرائه، عقد العزم على استدراج المجني عليه لابتزازه، واستعان بباقي المتهمين، وتم بإرشادهم ضبط الأسلحة المستخدمة عبارة عن فرد خرطوش وطلقتين من ذات العيار، وسلاح أبيض "سكين" إضافة إلى 10 إيصالات أمانة ممهورة بتوقيع المجني عليه.