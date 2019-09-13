بعد 6 وقائع بنفس الأسلوب.. لص المساكن سقط في قبضة مباحث قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الأمن بمديرية أمن قنا، من ضبط عنصر إجرامي تخصص في سرقة المساكن والمتاجر.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة قنا قيام أحد العناصر الإجرامية، مقيم بمحافظة الشرقية، سبق اتهامه في 5 قضايا، بارتكاب العديد من وقائع سرقة المساكن والمتاجر بدائرة قسم شرطة قنا، وبينت التحريات اعتياد المتهم بالتواجد بدائرة القسم تمهيدًا لارتكاب وقائع السرقة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه 6 وقائع سرقة، وبإرشاده تم ضبط المسروقات لدى عميله سيئ النية، وبعرضها على المجني عليهم تعرفوا عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.