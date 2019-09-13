"المصنفات" تضبط شركات دعاية ومطابع ومقاهي مخالفة في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية حملة مكبرة استهدفت عددا من المقاهي والكافيتريات وشركات الدعاية والإعلان غير المرخصة بدوائر أقسام شرطة (العجوزة، إمبابة، أوسيم).

أسفرت الحملة عن ضبط شركة للدعاية والإعلان غير مرخصة بدائرة قسم شرطة العجوزة، وعُثر بمقر الشركة على وحدة معالجة مركزية، محمل عليها برامج (فوتوشوب- إنستليزر) دون الحصول على إذن من الشركة المالكة.

وضبط 7 كافيهات بدائرة قسم شرطة إمبابة، لارتكابها مخالفات العرض العام بالمقاهي وإعادة بث قنوات مشفرة بدون ترخيص، وضبط 2 مطبعة بدائرة قسم شرطة أوسيم، عُثر بداخلهما 6000 علبة لمنتج صناعي لإحدى الشركات و2500 غلاف مقلد لكتاب تعليمي.

جرى تحرير المحاضر اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.