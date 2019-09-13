ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما سلاح ومخدرات في أكتوبر وأوسيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
تمكنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة من ضبط شخصين بحوزتهما أسلحة نارية ومواد مخدرة بقصد الاتجار.
البداية من مركز شرطة أوسيم، أمكن ضبط أحد العناصر الإجرامية، سبق اتهامه في 15 قضية متنوعة وبحوزته (بندقية خرطوش- 31 طلقة- كمية من مخدر الحشيش وزنت 750 جراما – 890 قرصا مخدرا - مبلغ مالي – هاتف محمول).
وألقى ضباط مباحث قسم شرطة أول أكتوبر القبض على أحد العناصر الإجرامية بحوزته بندقية خرطوش، 10 طلقات، كمية من مخدر الإستروكس وزنت 500 جرام، مبلغ مالي وهاتف محمول.
جرى تحرير المحاضر اللازمة وباشرت النيابة التحجقيق.
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