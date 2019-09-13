مصر | "والدها اغتصبها".. عرض فتاة على "الطب الشرعي" في البساتين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "والدها اغتصبها".. عرض فتاة على "الطب الشرعي" في البساتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وكشفت تحقيقات النيابة عن تلقى قسم شرطة البساتين، بلاغا من ربة منزل تتهم فيه زوجها "عامل" بالتعدي جنسيا على نجلتهما البالغة من العمر 16 عاما، وعلى الفور تم إعداد الأكمنة اللازمة وتم ضبط المتهم وجار الوقوف على ملابسات الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات.
وكان حدد الباب الرابع من قانون العقوبات وتحديدا فى المادة 267 منه على عقوبة هتك العرض، وقالت: "من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة".
كما نصت المادة ( 268 ) من القانون على "كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يُعاقب بالسجن المشدد.
وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".
أما هتك العرض الذي يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".