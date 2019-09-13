مصر | "والدها اغتصبها".. عرض فتاة على "الطب الشرعي" في البساتين

كما أمرت النيابة بسرعة تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة وأستدعاء المتهم للاستماع إلى أقواله ضد الواقعة المتهم فيها باغتصاب ابنته.

وكشفت تحقيقات النيابة عن تلقى قسم شرطة البساتين، بلاغا من ربة منزل تتهم فيه زوجها "عامل" بالتعدي جنسيا على نجلتهما البالغة من العمر 16 عاما، وعلى الفور تم إعداد الأكمنة اللازمة وتم ضبط المتهم وجار الوقوف على ملابسات الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات.

وكان حدد الباب الرابع من قانون العقوبات وتحديدا فى المادة 267 منه على عقوبة هتك العرض، وقالت: "من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة".

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كما نصت المادة ( 268 ) من القانون على "كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يُعاقب بالسجن المشدد.

