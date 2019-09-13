مصر | بـ"كيلو حشيش وأقراص مخدرة".. القبض على "ديلر أوسيم"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"كيلو حشيش وأقراص مخدرة".. القبض على "ديلر أوسيم" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح رجال مباحث الجيزة، في إسقاط واحد من أخطر تجار المخدرات بمركز أوسيم، وبحوزته كمية من الحشيش والأقراص المخدرة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة، بورود معلومات للمقدم مجدي موسى رئيس وحدة مباحث مركز شرطة اوسيم، مفادها تواجد واحد من أخطر تجار المخدرات سبق اتهامه في 15 قضية متنوعة، بنطاق المركز، وترويجه المواد المخدرة على متعاطي المخدرات.

وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة والتأكد من صحة المعلومات الواردة، وجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بسرعة ضبط المتحري عنه، وبإعداد مأمورية مكبرة برئاسة العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة، والمقدم أمثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة، تمكنت القوات من استهدافه والقبض عليه وضبط بحوزته بندقية خرطوش، 31 طلقة لذات العيار، كمية من مخدر الحشيش وزنت 750 جراما، 890 قرصا مخدرا، مبلغ مالي، هاتف محمول، وتم اقتياده إلى ديوان المركز.

وبمواجهته أقر خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء مدحت فارس نائب مدير مباحث الجيزة، بما توصلت إليه التحريات، وحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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وكما داهم ضباط مباحث مركز أوسيم منزل تاجر مخدرات وضبط داخله كيلو حشيش مخدر، وتبين أنه هارب من حكم قضائي، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وورد إخطار للواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، من العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال الجيزة، بورود معلومات للرائد أحمد ربيع رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم مفادها قيام "عمرو. ف. ح"، 21 سنة، سائق، ومقيم بدائرة المركز، ومطلوب التنفيذ عليه في حكم قضائي صادر ضده بالحبس 6 أشهر في قضية تبديد، بمزاولة نشاط إجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، متخذًا من المنطقة محل سكنه مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية والتأكد من صحة المعلومات تم إعداد مأمورية برئاسة المقدم أمثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة، واستهداف المتهم بمسكنه وضبطه وبحوزته 9 طرب لمخدر الحشيش وزنت 1،125 كيلو جرام، مبلغ مالي، هاتف محمول.

وبمواجهته اعترف أمام المقدم محمود بسيوني نائب مأمور مركز اوسيم، بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.