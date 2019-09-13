مصر | "كان عارف إنه غني".. كشف ملابسات خطف وسرقة مالك محجر بالبدرشين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كان عارف إنه غني".. كشف ملابسات خطف وسرقة مالك محجر بالبدرشين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة، في كشف ملابسات خطف مالك محجر واحتجازه داخل قطعة أرض زراعية، وإجباره على توقيع 10 إيصالات أمانة بعد سرقته، بمركز البدرشين، جنوب محافظة الجيزة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية، لمديرية أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطار من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود بلاغا للرائد أحمد عكاشة رئيس وحدة مباحث مركز شرطة البدرشين من مالك محجر، مُقيم بدائرة المركز، مفاده بقيام ثلاثة أشخاص مجهولين بحوزتهم سلاح نارى وأبيض، بتهديده وإصطحابه إلى قطعة أرض زراعية بدائرة المركز وإكراهه على توقيع (10 إيصالات أمانة)، والإستيلاء منه على مبلغ ألف جنيه، هاتفه المحمول.

وبتشكيل فريق بحث ترأسه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، بمشاركة قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمباحث الجيزة أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبي الواقعة وهم ثلاثة أشخاص أحدهم محكوم عليه بالسجن 3 سنوات في قضية "تبديد"، جميعهم مُقيمين بدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة وجه اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة، وبسرعة ضبط المتحري عنهم، وبإعداد مأمورية لاستهدافهم برئاسة العقيد أيمن الشرقاوي مفتش مباحث جنوب الجيزة، والمقدم مصطفى مخلوف وكيل فرقة البدرشين والعياط، الرائد أحمد عكاشة رئيس وحدة مباحث المركز، ومعاونيه، تم استهدافهم وضبطهم بمكان هروبهم وضبط بحوزتهم الهاتف المحمول والمبلغ المالي "المستولى عليهما من المجني عليه.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه وقرر أحدهم أنه نظرًا لسابقة عمله كسائق طرف والد المجني عليه وعلمه بثرائه، عقد العزم على استدراج المجني عليه لابتزازه، واستعان بباقي المتهمين لتنفيذ جريمتهم، وتم بإرشادهم ضبط الأسلحة المستخدمة في الواقعة عبارة عن فرد خرطوش، طلقتين من ذات العيار، سلاح أبيض "سكين"، 10 إيصالات أمانة ممهورة بتوقيع المجنى عليه، وتم اقتيادهم إلى ديوان المركز، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.