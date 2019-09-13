مصر | تشريح جثة مسن عثر عليه في حالة تعفن داخل منزله بالبساتين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشريح جثة مسن عثر عليه في حالة تعفن داخل منزله بالبساتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كلفت نيابة البساتين الجزئية، مصلحة الطب الشرعي بتشريح جثة مسن عثر عليه في حالة تعفن داخل شقتة في منطقة البساتين، وإرسال تقرير مفصل عن سببب الوفاة وأسبابها وحدوثها والوقوف على ملابساتها، والتصريح بالدفن عقب ذلك.

وكما طالبت النيابة العامة ضباط المباحث بسرعة تحريات حول الواقعة، واستدعت الشهود العيان للاستماع إلى أقوالهم.

وتعود البداية عندما تلقى قسم شرطة البساتين، بلاغا من الأهالي بوجود رائحة كريهة تنبعث من شقة جارهم المسن بمنطقة صقر قريش.