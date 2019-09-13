أخبار مصر | لدفاعه عن مطلوب أمنيا.. رواد مواقع التواصل يشنون هجوما حادا على "البلشي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لدفاعه عن مطلوب أمنيا.. رواد مواقع التواصل يشنون هجوما حادا على "البلشي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شن بعض النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، هجوما حادا على الصحفي خالد البلشي، وجاء ذلك ردًا على منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" والتي هاجم فيها الدولة بعد إلقاء قوات الأمن القبض على نجل أحد الصحفيين، الأمر الذي دفع "البلشي" الهجوم على الدولة والشرطة، لكن منشوره تم مواجهته بهجوم من قبل كثير من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وعلق الكثير من النشطاء على دفاع البلشي عن أحد المطلوبين لقوات الأمن، خاصة بعدما ربط البلشي إلقاء القبض على نجل الصحفي بوالده، بالقول ""يا بلشي القانون مفيهوش زينب".

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وبالرغم من أنّ قوات الأمن قد أوضحت أنّ الولد نفسه مطلوب لديهم ولا علاقة له بالأب، بمعنى أنّه لم يتم التحفظ عليه لإلقاء القبض على والده حسبما أشاع البلشي وعدد من رفاقه.

وتابع رواد مواقع التواصل الاجتماعي ردهم على الصحفي خالد البلشي، بأّن القانون لا يفرق بين صحفي وغيره فالجميع سواسية أمامه، فلا يمكن أن يقبل المصريين حصانة لأي شخص أمام قانون دولتهم فالمخطئ ينبغي أن يتم محاسبته على جرمه مهما كان.

وجاء الهجوم الكبير من قبل النشطاء على خالد البلشي بسبب علاقته المشبوهة بعدد من المنظمات الأجنبية على رأسهم منظمة فريدوم هاوس.