أخبار مصر | وزير القوى العاملة: أسرة "كامل" المتوفى في إيطاليا تستحق معاشا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير القوى العاملة: أسرة "كامل" المتوفى في إيطاليا تستحق معاشا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب هيثم سعد الدين المستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، من مكتب التمثيل العمالي بالعاصمة الإيطالية ميلانو، ببحث طلب أسرة المواطن "كامل.م.ر" المتوفي في إيطاليات يوليو 2018.

وكان وزير القوى العاملة محمد سعفان، أصدر تعليمات لمكتب التمثيل العمالي، بمساعدة أسرة المتوفي هل لهم مستحقات تأمينية لدى هيئة التامينات الإيطالية أم لا.

وأكد هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة: إنه بالتواصل مع مكتب التمثيل العمالي بميلانو للوقوف على استحقاق أسرة المتوفي للمعاش من عدمه، أفاد المستشار العمالي بميلانو عزت عمران، أنه علي الرغم من عدم وجود مستندات لدى الأسرة، فقد قام المكتب بالتواصل مع الجهات الإيطالية المختصة، وتم الحصول على المستندات المطلوبة، وتم بحث ملف المواطن المتوفى لدي هيئة التأمينات الإيطالية التى أكدت أن المواطن المتوفى كان خاضعا لمظلة التأمينات، ومنتظم في سداد الأقساط التأمينية، وأن الأسرة تستحق معاشًا كاملا، وبالتالي تم ابلاغ الأسرة بالمستندات المطلوبة لصرف المعاش فورا.

وفي ذات السياق، كشف وزير القوى العاملة، عن إجمالي الطلبات الصادرة من الأردن للحاسب الآلي خلال شهر أغسطس 2019، والتي بلغت 9268 تصرح عمل مجدد.

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وأشار "سعفان" إلى أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، نجح في توثيق 24 عقدا منها 20 عقدا في مجال الخدمات والباقي لعمال الزراعة والصيد.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة: إن الوزير كان قد كلف مكتب التمثيل العمالي بعمان بمتابعة مستحقات العمال التي تقدموا بشكواهم، حيث بلغ حجم المستحقات التي أسهم المستشار العمالي بالأردن أشرف الحرايري في تحصيلها 9 آلاف و142 دينارًا أردنيًا أي ما يعادل 210 آلاف جنيه تقريبا، فضلا عن 595 ألفا و301 دولار قيمة مستحقات الضمان الاجتماعي التي تم تحويلها كرواتب تقاعد للمصريين السابق عملهم بالأردن، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.

وأضاف الحرايري، أنه قام أيضا بالتصديق علي 24 عقدا للمصريين لأعراض حفظ الوظيفة بمصر، كما قام بعمل 25 زيارة للعمال سواء في وزارة العمل ومديرياتها، أو فروع الضمان الاجتماعي.