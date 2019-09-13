أخبار مصر | نائب وزيرة التضامن: قضية الإعاقة تجد حاليا دعما سياسيا وبيئيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نائب وزيرة التضامن: قضية الإعاقة تجد حاليا دعما سياسيا وبيئيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ئأكدت نفين القباج نائب وزيرة التضامن، أن قضية الإعاقة تجد حاليا دعما سياسيا وبيئيا مواتية لتكثيف الجهود الخاصة بها مع تحول استراتيجي في التناول يقوم على الانتقالي من الرعاية والوصاية إلى تكافؤ للفرص ومن خلال مبدء حقوقي، مضيفة إلى الوزارة تقدم خدماتها فى مجال التاهيل من خلال 640 مؤسسة تشمل جميع أنواع الإعاقات.

وأضافت القباج أن الفترة القادمة ستشهد تطويرا لمكاتب التأهيل والتي يبلغ عددها 220 مكتبا على مستوى الجمهورية سواء من البنية التحتية للمكاتب والعنصر البشري القائم عليها نحو تحسين الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وتطبيق معايير الجودة لتتحول بها مكاتب التاهيل إلى نظام خدمات الشباك الواحد يحصل من خلاله المواطن من ذوي الإعاقة على كافة الخدمات حرصا على التوسع في الخدمات

المقدمة وتميزها.

وعقدت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم، النسخة الثالثة من الورش التدريبية الخاصة بتدريب مكاتب التأهيل على التقييم الوظيفي للأشخاص ذوي الإعاقة، والذى افتتحته نيفين القباج نائب وزير التضامن الاجتماعي بمشاركة مديرى مكاتب التاهيل والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين على مستوى 23 مكتب تأهيل بمحافظة القاهرة.

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وتتناول جلسات عمل البرنامج التدريبي والذي يقدمه عدد من الخبراء في مجال الإعاقة ويستمر على مدى 5 أيام العديد من المحاور المتعلقة بالتأهيل ومنها الأدوار المنوطة بمكاتب التأهيل ونظام استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة قضايا مكاتب التأهيل وتقدير احتياجات المكاتب والعاملين قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ولائحته التنفيذية الحقوق والخدمات المتاحة وتتضمن فعاليات اليوم الثاني استمارة التقييم الوظيفي والتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة ومرافقيهم أثناء التقييم، الإعاقة الحركية والإعاقة البصرية في إستمارة التقييم وتحديد الإحتياجات ذات الصلة لكل منهما وآليات الإحالة.

ويتضمن اليوم الثالث عبر جلساته الرعاية الذاتية في استمارة التقييم وتحديد الإحتياجات وآليات الإحالة والمشاركة في الأسرة والعمل والمجتمع في استمارة التقييم وتحديد الإحتياجات وآليات الإحالة الإعاقة السمعية والسمع والكلام والإعاقة الذهنية والقدرات المعرفية في إستمارة التقييم وتحديد الإحتياجات وآليات الإحالة لكل منهما.

ويناقش اليوم الرابع التوحد والتواصل والتفاعل في استمارة التقييم وتحديد الإحتياجات وآليات الإحالة الاتزان الوجداني والعاطفي في استمارة التقييم وتحديد الإحتياجات وآليات الإحالة شرح نظام الميكنة مع تطبيق عملي على تقييم أشخاص من ذوي الإعاقة.

