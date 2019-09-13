أخبار مصر | وزير الدفاع يعود إلى أرض الوطن بعد زيارته الرسمية لقبرص

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الدفاع يعود إلى أرض الوطن بعد زيارته الرسمية لقبرص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاد إلى أرض الوطن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والوفد المرافق له بعد انتهاء زيارته الرسمية على مدار اليومين الماضيين لجمهورية قبرص، حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمية واستعراض حرس الشرف وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين.



وأجرى القائد العام خلال الزيارة جلسة مباحثات مع السيد سافاس أنجليديس وزير الدفاع القبرصي على صعيد التعاون العسكرى والتدريبات المشتركة وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين.



كما التقى القائد العام بالرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس بحضور وزير الدفاع القبرصى، ونقل الفريق أول محمد زكى خلال اللقاء تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأشاد الرئيس القبرصي خلال اللقاء بالعلاقات المصرية القبرصية وتوافق الرؤى بين البلدين حول مختلف الموضوعات ذات الإهتمام المشترك، كما أثنى على المستوى الذى وصلت إليه علاقات التعاون العسكري بين البلدين. كما التقى القائد العام بالرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس بحضور وزير الدفاع القبرصى، ونقل الفريق أول محمد زكى خلال اللقاء تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأشاد الرئيس القبرصي خلال اللقاء بالعلاقات المصرية القبرصية وتوافق الرؤى بين البلدين حول مختلف الموضوعات ذات الإهتمام المشترك، كما أثنى على المستوى الذى وصلت إليه علاقات التعاون العسكري بين البلدين. وقام الفريق أول محمد زكي بزيارة مقر البرلمان القبرصى والتقى خلال الزيارة برئيس البرلمان الذى رحب بزيارة وزير الدفاع المصري والوفد المرافق له، كما أشاد بعمق العلاقات التى تربط البلدين الصديقين، معربًا عن سعادته بتلك الزيارة نظرًا لما تمثله مصر من أهمية إستراتيجية بمنطقة الشرق الأوسط.



كما قام القائد العام يرافقه وزير الدفاع القبرصي بزيارة للوحدات الخاصة القبرصية شاهدوا خلالها عدد من الأنشطة التدريبية ذات الطابع الاحترافي والتي أظهرت مدى الكفاءة العالية لتلك الوحدات.

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وفي ختام الزيارة أعرب الفريق أول محمد زكي عن اعتزازه بالعلاقات الممتدة من الشراكة والتعاون مع قبرص ولاسيما في المجال العسكرى والتدريبات المشتركة.



ومن جانبه أشاد وزير الدفاع القبرصي بجهود مصر ودورها الداعم للأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولى، معربًا عن تطلعه إلى إستمرار الشراكة العسكرية الوثيقة بين البلدين.



حضر اللقاءات عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والقبرصية.

