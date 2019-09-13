أخبار مصر | "العربية للتصنيع" تبحث مع "الغرف الإيطالية" تعميق صناعة معدات الرخام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "العربية للتصنيع" تبحث مع "الغرف الإيطالية" تعميق صناعة معدات الرخام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على أهمية التعاون والشراكة مع الشركات العالمية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للهيئة بأهمية توطين التكنولوجيا وزيادة نسب المكون المحلي في الصناعات المختلفة.

جاء هذا خلال المباحثات مع وفد إتحاد الغرف الإيطالية لصناعة الرخام، في إطار استراتيجية الهيئة العربية للتصنيع لزيادة القيمة المضافة للصناعات التي تدعم خطط التنمية الشاملة وسد الفجوة الاستيرادية وزيادة فرص الاستثمار في مصر.

وفي هذا الصدد، أوضح "التراس" أن مجالات التعاون تتضمن نقل الخبرة الفنية وتدريب الكوادر البشرية وتوطين تكنولوجيا صناعة معدات وماكينات الرخام وفقا لمواصفات الجودة العالمية، مشيرا أن الهيئة تستهدف تلبية احتياجات السوق المحلي مع التوسع مستقبلا لفتح منافذ للتصدير لأفريقيا والمنطقة العربية.

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وأضاف أن التعاون يشمل تصنيع الأجزاء اللازمة لماكينات قطع وتشكيل الرخام والأحجار الطبيعية والمواد المعدنية، مشيرا للاتفاق على زيادة نسب المكون المحلي تدريجيا والإسراع بتفعيل آليات التعاون والشراكة.

وشدد "التراس" علي أهمية مشاركة الهيئة في إقامة صناعة وطنية لماكينات الرخام، موضحا أن التكنولوجيا بتلك المعدات تمتاز بالدقة وفقا لمعاييرالجودة العالمية وبأحجام وأشكال متعددة ،كما يمكن تطويعها لتلبية احتياجات المستخدم.

ومن جانبهم، أشاد مسئولي وفد إتحاد الغرف الإيطالية لصناعة الرخام بخبرات الهيئة العربية للتصنيع والإمكانيات التصنيعية والبشرية وقدرتها على تطوير التكنولوجيا بأساليب علمية لتحقيق أعلي معدلات للتصنيع المحلي وفقا لنظم الجودة العالمية، معربين عن تطلعهم للتوسع في فتح آفاق جديدة للتعاون والشراكة مع الهيئة تمتد إلى مجالات التصنيع المختلفة وتعميق التكنولوجيا، لتلبية احتياجات السوق المحلي من معدات وماكينات الرخام والتصدير مستقبلا لأفريقيا والشرق الأوسط.