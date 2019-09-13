أخبار مصر | "التضامن": ورشة تدريبية لمكاتب التأهيل على التقييم الوظيفي للأشخاص ذوي الإعاقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التضامن": ورشة تدريبية لمكاتب التأهيل على التقييم الوظيفي للأشخاص ذوي الإعاقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت وزارة التضامن الاجتماعي بقيادة غادة والي، النسخة الثالثة من الورش التدريبية الخاصة بتدريب مكاتب التأهيل على التقييم الوظيفي للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي افتتحته نيفين القباج نائب وزير التضامن الاجتماعي بمشاركة مديرى مكاتب التاهيل والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين على مستوى 23 مكتب تأهيل بمحافظة القاهرة.

وأكدت نيفين القباج نائب وزير التضامن الاجتماعي، في كلمتها أمام فعاليات الافتتاح أن البرنامج التدريبي الذي بدء فى مراحله الأولى بمحافظات أسيوط والإسكندرية يستهدف في مرحلته الثالثة بمحافظة القاهرة لتطوير قدرات الأخصائين الاجتماعيين والنفسيين بمكاتب التأهيل وتعزيز مهارتهم فى مجال تطبيق استمارة التقييم الوظيفي الخاصة بتشخيص ذوي الإعاقة والذي يعد جزءا من تقييم الأشخاص ذوى الاعاقة سواء من حيث النوع أو الدرجة التي نص عليها القانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، والتي تنص على أن كل مواطن يتقدم للحصول على بطاقة خدمات متكاملة للاشخاص ذوي الإعاقة يمر بمرحلة التقييم الطبي الذي تقوم به وزارة الصحة والسكان يليه التقيم الوظيفي الذي تقوم به وزارة التضامن الاجتماعي يلي ذلك البت في إعاقة الشخص طبقا للتعريف الذي جاء به القانون ثم يتم استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة والتي يتم تسليمها من مكاتب البريد على مستوى الجمهورية بالرقم القومي ومن خلالها يحصل على كافة الخدمات المتكاملة من كافة الوزارات.

وأشارت القباج أن هذا التدريب يملك عناصر الاستمرارية حتى الانتهاء من تدريب مكاتب التاهيل على مستوى محافظات الجمهورية والذي من المتوقع أن يتم الانتهاء منه بحلول يناير 2020، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار انطلاق وزارة التضامن الاجتماعي خلال عام 2019 والعام المالى الحالي لإصدار متوسط 5 ملايين بطاقة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وقدمت القباج عرضا تقديميا حول استراتيجية الوزارة في مجال التعامل مع قضية الإعاقة وتطوير مكاتب التأهيل أشارت فيه إلى أن قضية الإعاقة تجد حاليا دعما سياسيا وبيئة مواتية لتكثيف الجهود الخاصة بها مع تحول استراتيجي في التناول يقوم على الانتقال من الرعاية والوصاية إلى تكافؤ للفرص ومن خلال مبدأ حقوقي، مضيفة إلى الوزارة تقدم خدماتها في مجال التأهيل من خلال 640 مؤسسة تشمل جميع أنواع الإعاقات.

وأضافت أن الفترة القادمة ستشهد تطويرا لمكاتب التأهيل والتي يبلغ عددها 220 مكتب على مستوى الجمهورية سواء من البنية التحتية للمكاتب والعنصر البشري القائم عليها نحو تحسين الخدمات المقدمة للاشخاص ذوي الإعاقة وتطبيق معايير الجودة لتتحول بها مكاتب التاهيل إلى نظام خدمات الشباك الواحد يحصل من خلاله المواطن من ذوي الإعاقة على كافة الخدمات حرصا على التوسع فى الخدمات المقدمة وتميزها.

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وعن بطاقة الخدمات المتكاملة أشارت القباج أن هذه البطاقة تصدرها وزارة التضامن بالتنسيق مع وزارة الصحة لإثبات الاعاقة وتقديم الخدمات المتكاملة للمواطن ويعتد بالبيانات التي تتضمنها البطاقة في إثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها امام جميع الجهات التي يتعامل معها الشخص وتجدد كل ٥ سنوات مشيرة إلى خطوات إصدارها والتي تتضمن التسجيل الإليكتروني لحجز موعد للقومسيون الطبي وذلك على الموقع الخاص بذلك والذي ستطلقه وزارة الصحة يلي ذلك إرسال نتائج الكشف إلى مكاتب التاهيل والتى ستقوم بدورها بإجراء الكشف الوظيفى واستيفاء البيانات يلي ذلك استخراج لبطاقة الخدمات المتكاملة والتي سيتم استلامها من خلال مكاتب البريد، وبالإضافة إلى تضمن البطاقات خاصية ميزة والتي ستسمح للمستحقين بالتعامل المالي مع جميع الجهات الحكومية بعد تفعيلها.

هذا وتتناول جلسات عمل البرنامج التدريبى والذي يقدمه عدد من الخبراء في مجال الإعاقة ويستمر على مدى 5 أيام العديد من المحاور المتعلقة بالتاهيل ومنها الأدوار المنوطة بمكاتب التأهيل ونظام استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة قضايا مكاتب التأهيل وتقدير احتياجات المكاتب والعاملين قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ولائحته التنفيذية الحقوق والخدمات المتاحة وتتضمن فعاليات اليوم الثانى استمارة التقييم الوظيفي والتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة ومرافقيهم أثناء التقييم،الإعاقة الحركية والإعاقة البصرية في استمارة التقييم وتحديد الاحتياجات ذات الصلة لكل منهما وآليات الإحالة.

ويتضمن اليوم الثالث عبر جلساته الرعاية الذاتية في استمارة التقييم وتحديد الإحتياجات وآليات الإحالة والمشاركة في الأسرة والعمل والمجتمع في استمارة التقييم وتحديد الاحتياجات وآليات الإحالة الإعاقة السمعية والسمع والكلام والإعاقة الذهنية والقدرات المعرفية في إستمارة التقييم وتحديد الإحتياجات وآليات الإحالة لكل منهما.

ويناقش اليوم الرابع التوحد والتواصل والتفاعل في استمارة التقييم وتحديد الإحتياجات وآليات الإحالة الإتزان الوجداني والعاطفي في استمارة التقييم وتحديد الاحتياجات وآليات الإحالة شرح نظام الميكنة مع تطبيق عملي على تقييم أشخاص من ذوي الإعاقة.

ومن المقرر أن تتضمن ورشة العمل تدريب عملي على التقييم الوظيفي لعدد 20 حالة من الأشخاص ذوي إعاقات متنوعة وفئات عمرية مختلفة مع تحديد الاحتياجات ذات الصلة وأمثلة لأماكن الإحالة مع مراجعة التقييمات والحالات.