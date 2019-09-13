أخبار مصر | الحكومة تحسم الجدل حول إلغاء إجازة السبت في المدارس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحكومة تحسم الجدل حول إلغاء إجازة السبت في المدارس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد إصدار وزارة التربية والتعليم قراراً بإلغاء إجازة يوم السبت في المدارس مع بداية العام الدراسي الحالي 2019-2020.

وتواصل المركز، مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء,مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء إجازة يوم السبت بالمدارس مع بداية العام الدراسي الحالي 2019- 2020، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، مُشيرةً إلى أن إجازة السبت سارية كما هو مُتَّبع في الأعوام السابقة، ولم يتم إلغاؤها، كما لا يوجد أي تغيير في عدد أيام الدراسة الأسبوعية.

وفي نفس السياق، أشارت الوزارة إلى الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2019- 2020, بعد أن وافق عليها المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي, حيث بدأت مرحلة رياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي من يوم 11 سبتمبر الجاري وتستمر إلى يوم 28 مايو 2020، أما الصفوف من الثالث الابتدائي حتى الثالث الثانوي فتبدأ من يوم 21 سبتمبر الجاري, حتى يوم 4 يونيو 2020، لافتةً إلى أن إجازة نصف العام تستمر أسبوعين بدايةً من السبت 25 يناير 2020 على أن تنتهي الخميس 6 فبراير2020.

وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي وأولياء الأمور تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤثر سلباً على ‏أوضاع المنظومة التعليمية, وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يمكن الاتصال على رقم الوزارة (27963273/02).