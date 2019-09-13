أخبار مصر | "العصار" يشهد توقيع بروتوكول تعاون مع شركة "سمارت" للحلول الهندسية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "العصار" يشهد توقيع بروتوكول تعاون مع شركة "سمارت" للحلول الهندسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركة "سمارت" للحلول الهندسية لتصنيع محطات الطاقة الشمسية وذلك بديوان عام الوزارة.

ويأتي توقيع بروتوكول التعاون في ظل اهتمام وزارة الإنتاج الحربي بتوطين صناعة مكونات محطات الطاقة الشمسية في شركاتها التابعة، وذلك في ظل اتجاه الدولة للتوسع في استخدام الطاقة الشمسية والتي تعد مستقبل الطاقة الجديدة والمتجددة في العالم كله، والتي تحقق عائدًا اقتصاديًا من خلال استخدام الطاقة الشمسية بدلًا من البنزين والسولار إلى جانب العائد البيئي لها حيث تتوافق مع الاشتراطات والمعايير البيئية المحلية والدولية، ويهدف هذا البروتوكول إلى تنفيذ المشروعات المختلفة في مجال إقامة محطات الطاقة الشمسية وتصنيع مكوناتها والأنشطة الإنشائية والتشغيلية والاستثمارية داخل وخارج جمهورية مصر العربية بالتعاون المشترك مع شركات القطاع الخاص.

ومن جانبه أعرب المهندس أسامة كمال رئيس مجلس إدارة شركة "سمارت" للحلول الهندسية عن سعادته لإتمام هذا التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي نظرًا لما تمتلكه شركاتها التابعة من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وبحثية وبشرية وبنية تحتية على أعلى مستوى، بالإضافة إلى ما تتمتع به من سمعة طيبة وسرعة ودقة في أداء الأعمال الموكلة إليها، إلي جانب اشتراكها في تنفيذ العديد من المشروعات القومية ومشروعات التنمية بمصر، الأمر الذي يساهم في نجاح هذا التعاون المشترك لتنفيذ مشروعات تخدم كلا الجانبين، كما تعكس هذه الاتفاقية اهتمام القطاع الخاص بالمساهمة في الطفرة الاقتصادية الملموسة بمصر، والمشاركة في فرص الاستثمار الواعدة بالسوق المصري.