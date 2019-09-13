أخبار مصر | "مكرم" تستقبل السفير العُماني بمصر.. وتشيد بجهود السلطنة في تلبية احتياجات الجالية المصرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مكرم" تستقبل السفير العُماني بمصر.. وتشيد بجهود السلطنة في تلبية احتياجات الجالية المصرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتور علي العيسائي سفير عُمان لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، واستهلت الوزيرة اللقاء بالترحيب به لزيارته مقر وزارة الهجرة، مشيدة بالعلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

وثمنت السفيرة نبيلة مكرم الجهود الحثيثة التي تبذلها السلطات العُمانية لتلبية مطالب الجالية المصرية بسلطنة عُمان، مشيرة إلى أن معدل الشكاوى التي تلتقها الوزارة من الجالية هناك قليلة للغاية، ما يؤكد جهود السلطات العُمانية في تلبية احتياجات الجالية.

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كما ناقشت وزيرة الهجرة مع السفير أوضاع المصريين في سلطنة عُمان، وجهود الوزارة في ربط المواطنين بالخارج وتلبية احتياجاتهم، مشيرة إلى أنها أجرت عدة زيارات لعدد من الدول لمتابعة أحوال المصريين بها والتعامل مع أي مشكلة تواجه أي مصري في الخارج عبر التنسيق مع المسئولين بهذه الدول لتقديم الرعاية الكاملة للجاليات المصرية، مؤكدة حرصها على زيارة الجالية بالسلطنة في أقرب وقت.

ومن جانبه، أعرب الدكتور علي العيسائي السفير العُماني لدى مصر، عن سعادته بلقاء وزيرة الهجرة، مشيدًا بدورها في ربط الجاليات المصرية بوطنهم وسعيها الدائم لرعايتهم وتقديم التسهيلات لهم، كما تطرق إلى التجربة العُمانية في الاهتمام بالمواطنين العُمانيين المقيمين بالخارج.

وفي ختام اللقاء، أكد السفير العُماني أن العلاقات مع مصر نابعة من روح الأخوة والعروبة، مشيرًا إلى أن التعامل بين المصريين والعُمانيين يأتي من منطلق الأسرة الواحدة، وخاصة وأن المصريين لديهم القدرة على الاندماج في المجتمع العُماني والاحتكاك بثقافته، بالإضافة إلى إسهاماتهم في كافة المجالات التي تدعم اقتصاد السلطنة.