شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تشارك في افتتاح المركز الإعلامي للهيئة المستقلة للانتخابات في تونس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت بعثة جامعة الدول العربية برئاسة السفير خليل الذوادي، لملاحظة الانتخابات الرئاسية التونسية ٢٠١٩ في حفل افتتاح المركز الاعلامي الخاص بالانتخابات الرئاسية والتشريعية الذي جرى بمقر قصر المؤتمرات بالعاصمة، في حضور رئيس الجمهورية المؤقت محمد الناصر وأعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومجموعة من السفراء والدبلوماسيين وأعضاء البعثات الدولية والمحلية لملاحظة الانتخابات.

وأكد السفير الذوادي، دعم جامعة الدول العربية الكامل لمسيرة الديمقراطية في الجمهورية التونسية، مشيدًا بالدور المحوري والهام الذي تلعبه تونس ضمن منظومة العمل العربي المشترك.، فيما أكد ثقته في قدرة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على تجاوز التحديات والصعوبات التي قد تواجهها في مختلف مراحل العملية الانتخابية، وذلك بالنظر إلى الخبرة الكبيرة التي اكتسبتها خلال إشرافها على العديد من الاستحقاقات الانتخابية التي جرت في الجمهورية التونسية على مدار السنوات الماضية.