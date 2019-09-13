شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يفتتح مسجد أبوعبيدة بن الجراح بمنيا القمح بـ6 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، رافقه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية مسجد أبوعبيدة بن الجراح بقرية ميت بشار التابعة لرئاسة مركز منيا القمح والمقام بالجهود الذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف بتكلفة قدرها 6 مليون جنيه على مساحة 1100 متر وبه مصلى للسيدات.

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أوضح الوزير أن افتتاح المسجد اليوم يأتي في إطار خطة الوزارة لإفتتاح وإعمار وتجهيز المساجد بمختلف محافظات الجمهورية بالشكل اللائق والأمثل لاستقبال المصلين للقيام بأداء الصلوات والشعائر الدينية.

ومن جانبه أكد محافظ الشرقية أنه في إطار إحتفالات المحافظة بعيدها القومي سيتم إفتتاح عدد 24 مسجد بتكلفة تتخطى 112 مليون جنيه مابين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، وذلك بالجهود الذاتية بالتعاون مع وزارة الأوقاف، مشيراً إلى أنه تم الإنتهاء من تجهيزهم وفرشهم أمام المصلين من أبناء المحافظة. وأوضح المحافظ أن إعمار المساجد يُعد هدفاً نبيلاً فالمسجد بيت الله على الأرض ويُعد منبراً لنشر الفكر الوسطي وتعاليم الدين الإسلامي السمحة.

شارك في الافتتاح اللواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام والشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف وعدد من نواب البرلمان وعدد من رجالات الدين من مختلف عواصم العالم «ضيوف مؤتمر الأوقاف الثلاثين» وهم الشيخ نفيع الله عشيروف (روسيا)، الشيخ جانبولات أوختو بابيف (روسيا)، الدكتور محمد البشاري (فرنسا)، والدكتور عبدالله الشيعاني (السعودية)، والدكتور حسان موسى (السويد)، والدكتور مرزوق أولاد عبدالله (هولندا)، د/ محمد الشريف (أمريكا)، وعدد المواطنين من أبناء القرية. ومن المقرر أن يشارك وزير الأوقاف محافظ الشرقية وأهالي المحافظة إحتفالاتهم بالعيد القومي وذلك بأداء صلاة الجمعة بمسجد الفتح بمدينة الزقازيق وسينقل التلفزيون المصري الصلاة على الهواء مباشرة.