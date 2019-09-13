شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يصدر قراراً بتعيين نائب للرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتعيين الدكتور محمد خليل إبراهيم عراقي، نائباً للرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية لمدة عام، ويحل مؤقتاً محل الرئيس التنفيذي للوكالة في حال غيابه أو خلو منصبه.

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