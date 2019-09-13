شكرا لقرائتكم خبر عن «الوزراء»: تطوير «الدراسات والبحوث السكانية» بجامعة الأزهر ليصبح معهداً دولياً والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أصدر الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بالموافقة على تطوير «المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية» بجامعة الأزهر ليصبح «معهداً دولياً إسلامياً للدراسات والبحوث السكانية»، مع الإبقاء على المركز كوحدة ذات طابع خاص، على أن يمنح المعهد الدرجات العلمية دبلوم الدراسات العليا، ودرجة التخصص «الماجستير»، ودرجة العالمية «دكتوراه الفلسفة».
كما أصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بإضافة كلية الطب في جامعة العريش، إلى جانب إصدار قرار آخر بإضافة كلية العلاج الطبيعي في جامعة بورسعيد.
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