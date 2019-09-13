شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء يفتتح خط ربط كهرباء مدينة القصير بالشبكة الموحدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، واللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، الجمعة، اطلاق التيار الكهربائي بمحطة محولات القصير جهد 220/66/22/11 ك.ف، حيث سيتم ربط مدينة القصير بالشبكة القومية الموحدة لأول مرة.

ياتي ذلك في إطار الجهود التي يبذلها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتأمين التغذية الكهربائية على جميع أنحاء الجمهورية، وفي إطارالاهتمام الذي يوليه القطاع لقيادة عجلة التنمية نظراً لأن الطاقة الكهربائية هي وقود التنمية وأساس التقدم والاستقرار.

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وقال «شاكر» إن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة نجحت بعمل مخطط طموح لتنمية الساحل الشمالي الغربي لقناة السويس، حيث قامت الوزارة بإنشاء محطة محولات القصير جهد 66/22 ك.ف قابلة للتوسيع بجهد 220 ك.ف بتكلفة استثمارية حوالي 170 مليون جنيه لربط مدينة القصير بالشبكة الكهربائية الموحدة لأول مرة، وإنشاء الخط الكهربي سفاجا/ القصير بطول حوالي 130 كم وبجهد 220 ك.ف بتكلفة استثمارية حوالي 360 مليون جنيه، وتركيب محطة متنقلة جهد 220/66/11 ك.ف بتكلفة استثمارية حوالي 60 مليون جنيه.

وأضاف الوزير أنه تم البدء في إنشاء الخط الهوائي القصير/ مرسى علم/ برنيس بطول حوالي 285 كم وبجهد 220 ك.ف وتكلفة استثمارية حوالي مليار جنيه، وتوسيع محطة سفاجا بعدد 2 خلية جهد 220 ك.ف بتكلفة استثمارية حوالي 30 مليون جنيه، كما قامت شركة القناة لتوزيع الكهرباء بإنشاء 2 موزع جهد 11 ك.ف ومد كابلات قطاع 3×400 بطول 16 كم بتكلفة حوالي 48 مليون جنيه.

من جهته، أشار المهندس محمد السيد، رئيس الشركة، إلى أن هذه المحطة تعد واحدة من المشاريع القومية العملاقة والتي سوف تغير خريطة التنمية في جنوب البحر الأحمر لربط مدينة القصير بالشبكة الموحدة للجمهورية لأول مره «جهد 220 ك. ف»، على خط «القصير- سفاجا».

وأضاف «السيد» أنه من المقرر تنفيذ خط بطول 300 كم من القصير لمرسى علم ومنها إلى برنيس لتمتد الشبكة الكهربية جهد «220٠ كَ. ف» بطول الساحل الجنوبى الشرقى للبحر الأحمر، ما يساهم بشكل كبير في تنمية هذه المناطق ووضعها على الخريطة السياحية لمصر.