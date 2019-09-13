شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يتفقد مشروع «JANNA» بمدينة ٦ أكتوبر (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استهل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته التفقدية بمدينة ٦ أكتوبر، برفقة قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز المدينة، بتفقد مشروع «JANNA» للإسكان الفاخر بمدينة ٦ أكتوبر.

وكلف «الجزار»، بحصر جميع الوحدات الشاغرة ولم يتم حجزها بمشروعات (سكن مصر – دار مصر – JANNA)، بجميع المدن الجديدة، وبخاصة الدورين (الأرضى – الأخير)، وسرعة طرحها للحجز.

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وأوضح الوزير أنه جارٍ تنفيذ ٦٧٢٠ وحدة سكنية (٢٨٠ عمارة)، بمشروع «JANNA» للإسكان الفاخر، بمدينة 6 أكتوبر، وبلغت نسبة الإنجاز الإجمالية 60 ٪، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى بالمشروع تضم ٢٦٨٨ وحدة سكنية (١١٢ عمارة) وبلغت نسبة إنجازها ٧٨٪، بينما تضم المرحلة الثانية بالمشروع، ٤٠٣٢ وحدة سكنية (١٦٨ عمارة) وبلغت نسبة إنجازها ٤٥٪.

من جانبه، قال المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، إنه جارٍ تنفيذ أعمال المرافق المختلفة بالمشروع، وبلغت نسبة إنجاز أعمال الطرق «فرمة» ٦٥ ٪، وأعمال المياه والرى، ٤٠ ٪، وأعمال الصرف الصحى، ٦٠٪، وأعمال الكهرباء، ٤٧٪، وأعمال الغاز، ١٨٪، وأعمال الاتصالات ١٠٪، وأعمال تنسيق الموقع، ١٠٪.

وأضاف رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر أنه جارٍ تنفيذ ٤ أسواق تجارية، بالمشروع، وبلغت نسبة الإنجاز ١٢ ٪، وتم الانتهاء من تنفيذ البوابة الأولى، وجارٍ تنفيذ البوابات (الثانية- الثالثة- الرابعة)، وبلغت نسبة إنجاز السور ٧٠٪.

وزير الإسكان يتفقد عدد من الوحدات السكنية بمشروع "JANNA" بمدينة ٦ أكتوبر

وزير الإسكان يتفقد عدد من الوحدات السكنية بمشروع "JANNA" بمدينة ٦ أكتوبر

وحدات سكنية بمشروع "JANNA" بمدينة ٦ أكتوبر

وحدات سكنية بمشروع "JANNA" بمدينة ٦ أكتوبر

وحدات سكنية بمشروع "JANNA" بمدينة ٦ أكتوبر

وحدات سكنية بمشروع "JANNA" بمدينة ٦ أكتوبر

وحدات سكنية بمشروع "JANNA" بمدينة ٦ أكتوبر

وزير الإسكان يتفقد عدد من الوحدات السكنية بمشروع "JANNA" بمدينة ٦ أكتوبر

وحدات سكنية بمشروع "JANNA" بمدينة ٦ أكتوبر

وحدات سكنية بمشروع "JANNA" بمدينة ٦ أكتوبر

وحدات سكنية بمشروع "JANNA" بمدينة ٦ أكتوبر

وحدات سكنية بمشروع "JANNA" بمدينة ٦ أكتوبر

وحدات سكنية بمشروع "JANNA" بمدينة ٦ أكتوبر