تعيين "محمد خليل" نائبًا لرئيس وكالة الفضاء المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد غايات:

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتعيين الدكتور محمد خليل إبراهيم عراقي، نائبًا للرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية لمدة عام.

وبحسب القرار، فإن "خليل" يحل مؤقتًا محل الرئيس التنفيذي للوكالة في حال غيابه أو خلو منصبه.​