"التعليم" تنفي توقفها عن بناء المدارس لوجود أزمة مالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد غايات:

نفى المركز الإعلامي بمجلس الوزراء، ما تردد في بعض وسائل الإعلام المحلية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن اعتزام وزارة التربية والتعليم التوقف عن بناء المدارس لوجود أزمة مالية بالوزارة.

وبحسب بيان اليوم، تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مع وزارة التربية والتعليم، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لما تردد حول توقفها عن بناء المدارس لوجود أزمة مالية بها، مُوضحةً استمرار الوزارة في بناء المدارس، ومن المُقرر افتتاح وتشغيل 11 مدرسة حكومية دولية، بالإضافة إلى افتتاح وتشغيل 11 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنها تستهدف افتتاح 5 مدارس مصرية يابانية جديدة في العام الدراسي الحالي 2019-2020، ليصل عدد المدارس التي سيتم تشغيلها هذا العام إلى 40 مدرسة مصرية يابانية في 23 محافظة، مُشددةً على أن الموازنة العامة الجديدة شهدت زيادة غير مسبوقة في مخصصات التعليم قبل الجامعي، حيث بلغت نحو 134.8 مليار جنيه.

Advertisements

وأوضحت الوزارة، أنه تم تنفيذ وتسليم نحو "807" مشروعات بإجمالي عدد" 13193" فصلًا خلال العام المالي السابق وحتى تاريخه، وجارِ العمل حاليًا في "1047" مشروعًا بإجمالي "16805" فصول، وكذلك تم الطرح وجارِ الإسناد لعدد "537" مشروعًا بإجمالي "8634" فصلًا، لافتةً إلى أنه يتم حاليًا التجهيز لطرح مشروعات بإجمالي عدد "8000" فصل آخر، وذلك في ضوء توفير دعم إضافي للهيئة العامة للأبنية التعليمية.

وأشارت الوزارة إلى أن التعليم الفني والتدريب المهني يحتل مساحة كبيرة ضمن محور الأهداف الاجتماعية في الإستراتيجية المستقبلية "رؤية مصر 2030"، والتي تستهدف تأهيل طلاب التعليم الفني، وأصحاب الأعمال، وذلك في إطار إيمان الوزارة بأهمية التعليم الفني، كأحد أهم آليات الدولة في مواجهة البطالة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد.

وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر ‏المعلومات والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد منها قبل نشر ‏ أخبار لا ‏تستند إلى أي حقائق، تؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الاتصال ‏على رقم الوزارة (27963273 /02).