سقوط هارب من 103 أحكام قضائية بأوسيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: واصل ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة جهودهم لحفظ الأمن وملاحقة الهاربين من الأحكام القضائية. وتمكن ضباط مباحث أوسيم بقيادة المقدم مجدي موسى ومعاونيه الرائد وليد كمال والنقيب إبراهيم فاروق، من ضبط هارب من 103 أحكام قضائية متنوعة. أمام العميد عمرو طلعت رئيس المباحث الجنائية لقطاع شمال الجيزة، أقر المتهم بصحة الأحكام الصادرة ضده. تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

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