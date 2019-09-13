نفذوا 30 واقعة.. القبض على عصابة سرقة الموتيسكلات ببولاق الدكرور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان: في واحدة من الضربات الأمنية الناجحة، ألقى ضباط مباحث بولاق الدكرور القبض على أفراد تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية. تعددت بلاغات سرقة الدراجات النارية (موتيسكل - توك توك) أمام العميد عاصم أبو الخير رئيس المباحث الجنائية بالجيزة، فوجه بتشكيل فرق بحث بقيادة العقيد محمد الشاذلي مفتش مباحث الغرب. Advertisements تحريات المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث بولاق الدكرور ومعاونه النقيب أحمد أبو رحمة، توصلت إلى وقوف تشكيل عصابي وراء تلك الوقائع، وأنهم يتخذون دائرة القسم مسرحا لتنفيذ جرائمهم أو تصريف المسروقات. عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المتهمين في احد الأكمنة، وأرشدوا عن 30 دراجة نارية (3 توك توك - 27 دراجة) مُبلغ بسرقتها. تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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