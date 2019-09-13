مصر | بعد 30 جريمة.. سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية في بولاق الدكرور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد 30 جريمة.. سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية في بولاق الدكرور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح رجال مباحث الجيزة، في إسقاط واحد من أخطر التشكيلات العصابية بمنطقة بولاق الدكرور غرب محافظة الجيزة، بعد ارتكابه 30 واقعة سرقة دراجة نارية، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، بورود معلومات للمقدم محمد الجوهري رئيس وحدة مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، مفاده قيام عاطلين بتكون تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات النارية، بنطاق القسم.

وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة والتأكد من صحة المعلومات الواردة وجه اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة بسرعة ضبط المتحري عنهما، وبإعداد عدة مأموريات لضبطهم تمكنت القوات من القبض عليهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 30 واقعة سرقة من بينها سرقة "تكاتك"، وتم اقتيادهما إلى ديوان القسم.

وإرشادهما تم استعادة المسروقات، وبعرضها على المجني عليهم تعرفوا عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وتمكنت وحدة مباحث قسم المنيا برئاسه المقدم عمرو حسن رئيس مباحث القسم، من ضبط تشكيل عصابي مكون من شخصين تخصص في ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية.

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وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارا من العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية بوصول بوصول معلومة الي وحدة مباحث قسم المنيا بقيام شخصين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات وبتشكيل فريق من البحث الجنائي برئاسة المقدم عمرو حسن رئيس مباحث القسم تمكن من ضبط كل من "عصام. م. ط. م" 28 عامًا عاطل، سبق اتهامه في عدد 4 قضايا - " عبد الرحمن. م. س. أ" 24 عامًا عاطل.

وجاء ذلك لقيامهما بسرقة دراجة نارية "تروسيكل" وبمواجهتهما بما جاء بتحريات المباحث اعترفا بصحتها وقيامهما بالاشتراك في واقعة سرقة تروسيكل أزرق اللون من أمام مستشفى الجامعة منذ بضعة أيام ومحرر عنه المحضر رقم 19508.

وأرشد المتهمين عن التروسكيل واعترفا بقيامهما ببيعه لدى عميلهما " أحمد. ع. ع. ع " 21 عامًا عاطل، تم ضبط العميل وارشد عن التروسكيل المبلغ بسرقتها.

وبعرضه على المجني عليه أقر بأنه ذات المبلغ بسرقته، وحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق حول الواقعة.