شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة بـ«الوزراء» تتابع استغاثة على «فيسبوك» لشخص يُعاني من إعاقة كاملة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

متابعة لما يتم نشره من إستغاثات وشكاوي على مواقع التواصل الاجتماعي؛ رصدت اللجنة المُشكلة للرد على تلك الإستغاثات، بمجلس الوزراء، ما نشره أحد المواطنين عن وجود إحدي الحالات الإنسانية لشخص يُعاني من إعاقة كاملة (بتر في الساق والذراع)، وبالرغم من ذلك إلا أنه يسعي على كسب رزقه من خلال بيعه لحلوي الأطفال في أحد ميادين محافظة الجيزة.

وعلي الفور قامت اللجنة المعنية بدورها بالتعامل مع الإستغاثة والتواصل مع الحالة، حيث تم إرساله إلى مركز تأهيل العجوزة للتعرف على ما تتطلبه الحالة من أجهزة تعويضية، وبناء عليه تم العرض على اللجنة الطبية بمجلس الوزراء، وأصدر رئيس الوزراء قرارا مُوجها لمركز تأهيل العجوزة بتركيب طرف صناعي للحالة، بهدف التيسير على المواطن، ومساعدته في ممارسة حياته اليومية بشكل طبيعي.

وفي هذا الصدد، جدد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التأكيد على إهتمام مختلف أجهزة الدولة بمتابعة ما يتم نشره من إستغاثات وشكاوي، والعمل على إيجاد حلول سريعة وفعالة لها، وذلك في إطار الحرص على تخفيف الأعباء عن المواطنين وبما يُلبي إحتياجاتهم.