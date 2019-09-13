شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات «الأرصاد» لطقس الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، طقسا معتدلا على السواحل الشمالية، مائلا للحرارة رطبا على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حارا على جنوب الصعيد نهارًا لطيفا ليلاً.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر وغرب البحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية. وتكون حالة البحر المتوسط مضطربة، وارتفاع الموج من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والبحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى، تكون القاهرة «24- 33»، إسكندرية «25- 30»، قنا «25- 38»، الأقصر «25- 39»، أسوان «26 - 39».