شكرا لقرائتكم خبر عن «طاعون المجترات» يرفع حالة الطوارئ في «طب بيطري الإسكندرية»: الخطر قادم من ليبيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة صباح جارح، مدير عام الإدارة العامة للوقاية بمديرية الطب البيطرى في الإسكندرية، إن المديرية بدأت مأموريات تحصين لـ«أغنام وماعز» ضد مرض جديد اسمه «طاعون المجترات الصغيرة» الموجود حالياً في ليبيا على حدود مصر الغربية.

وأوضحت «جارح»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن الحملة بدأت، أمس، وتستمر حتى 5 أكتوبر المقبل وتبلغ سعر الجرعة 6 جنيهات والتحصين إجباري لحماية اأغنام من المرض، مشيرة إلى أن خطورته تكمن في أن نسبة نفوق لاغنام والماعز بسببه مرتفعة وتصل إلى 90% .

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ولفتت إلى أن العمل يجرى حالياً في 3 إدارات بيطرية طبقاً لتوافر السيارات المخصصة للتحصين داعية المربين إلى التوجه لاقرب وحدة بيطرية للتطعيم على الفور، منبهة إلى أن المستهدف من الحملات تطعيم 64 ألف و500 رأس غنم وماعز وهو إجمالى العدد على مستوى الإسكندرية.

وقالت إن جميع الوحدات البيطرية بالإدارات تشارك مع المديرية للتطعيم ضد هذا المرض الخطير فضلا ً عن التوعية في المساجد بخطورة الطاعون الجديد لحث المربين وأصحاب الماشية بسرعة تحصينها حفاظاً عليها.

وأوضحت أنه حتى الآن لا توجد إصابات فعلية في الإسكندرية، وأن الأوضاع آمنة حيث ظهر قبل ذلك وتم السيطرة عليه تماماً، لافتة إلى أنه ظهر مؤخراً في ليبيا باعتبارها بلد مجاورة فضلاً عن أنه يتم نقل الطاعون عن طريق الاختلاط المباشر بين الحيوان المصاب والسليم من خلال إفرازات الحيوان المصاب والأدوات الملوثه.

ونبهت أن الحملات تعد استباقية قبل نقل الطاعون الجديد إلى الاسكندرية وتحصين الثروة الحيوانية والحفاظ عليها.