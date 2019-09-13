شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مأساوية لمصري بالكويت وقطع أوتار تلميذ وتطورات نجلي السبكي.. أبرز أخبار 12x12 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
(12X12) ملخص إخباري يقدمه «المصري اليوم» لأبرز 12 خبراً خلال الـ 12 ساعة الماضية.
وسيطرت أخبار الحوادث على قائمة أبرز الأخبار، فيما سجل مؤمن زكريا ظهوراً لافتاً روى فيه تفاصيل أزمته خلال الشهور الماضية.
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