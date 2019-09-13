شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مأساوية لمصري بالكويت وقطع أوتار تلميذ وتطورات نجلي السبكي.. أبرز أخبار 12x12 والان نبدء بالتفاصيل

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كانت هذه تفاصيل خبر وفاة مأساوية لمصري بالكويت وقطع أوتار تلميذ وتطورات نجلي السبكي.. أبرز أخبار 12x12 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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