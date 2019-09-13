شكرا لقرائتكم خبر عن السيطرة على حريق محدود في ترام الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن عمال هيئة النقل العام بالإسكندرية من السيطرة على حريق محدود نشب، صباح اليوم الجمعة، بسقف عربة بترام المدينة بمنطقة بحري، فيما تبين أن النيران اشتعلت بسبب ماس كهربائي، دون حدوث أي إصابات .

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تلقى مرفق ترام المدينة بلاغاً يفيد نشوب حريق بإحدى عربات الترام أثناء سيره بشارع محمد كريم قادماً من محطة الرمل في اتجاه منطقة رأس التين.

ومن جانبه، قال المهندس على صقر، مدير إدارة الحركة والمتابعة بهيئة النقل العام بالإسكندرية، إن حريقا محدود للغاية نشب بإحدى عربات خط المدينة بسبب حدوث ماس كهربائي بالأسلاك الموصلة للعربة بشبكة الكهرباء.

وأضاف مدير إدارة الحركة والمتابعة، أنه تم السيطرة على الحريق بواسطة هيئة النقل العام، دون حدوث أي إصابات أو خسائر بأجزاء العربة، مشيرا إلى أن العربة تحركت لورش كرموز لمعاينتها قبل إعادتها للتشغيل مرة أخرى.