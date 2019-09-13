أخبار مصر | اضطرابات جوية وأمطار.. الأرصاد تكشف مفاجآت عن طقس الأسبوع المقبل (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اضطرابات جوية وأمطار.. الأرصاد تكشف مفاجآت عن طقس الأسبوع المقبل (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، موضحًا أنه هناك تحسنًا مستمرًّا، حيث تشهد درجات الحرارة ونسبة الرطوبة انخفاضًا ملحوظَا. وأضاف، خلال مداخلة للتليفزيون المصري، عبر القناة الأولى، أن وجود نشاط للرياح يساهم في الحد من تأثير نسبة الرطوبة على الطقس، مشيرًا إلى أن الأجواء على شواطئ السواحل الشمالية مثالية للغاية، وتسمح بقضاء عطلة مميزة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه لا توجد أي فرص لارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة التي تسبق حلول فصل الخريف.

ومن جهة أخرى، قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه هناك فرص لسقوط الأمطار الخفيفة والمتوسطة على السواحل الشمالية بداية الأسبوع المقبل، محذرًا خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إم بي سي مصر" من أن الأيام المقبلة تشهد نشاطا للرياح على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، مثيرة للرمال والأتربة على بعض هذه المناطق، ولكنها لن تكون مؤثرة على الأنشطة اليومية للمواطنين. Advertisements

توقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، ويسود طقس حار على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد. وبحسب البيان الذي أصدرته الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أكد أنه يوجد رياح مثيرة للرمال والأتربة، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد، وتنشط الرياح على خليج السويس والبحر الأحمر وغرب البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب في الملاحة البحرية. وأعلنت الأرصاد، درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 13/9/2019 في جميع المحافظات والمدن وجاءت كالتالي:

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