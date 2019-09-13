أخبار مصر | الأرصاد تحذر من طقس الجمعة: رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأرصاد تحذر من طقس الجمعة: رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، ويسود طقس حار على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد.

وبحسب البيان الذي أصدرته الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أكد أنه يوجد رياح مثيرة للرمال والأتربة، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد، وتنشط الرياح على خليج السويس والبحر الأحمر وغرب البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب في الملاحة البحرية.

وأعلنت الأرصاد، درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 13/9/2019 في جميع المحافظات والمدن وجاءت كالتالي: