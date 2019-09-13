إطلاق سراح نجلي السبكي من قسم قصر النيل بعد تسديد الكفالة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

أعلن أشرف عبدالعزيز، محامي كريم وخالد السبكي، إطلاق سراحهما من قسم شرطة قصر النيل بعد تسديد كفالتهما المقدرة بـ20 ألف جنيه في قضية تعاطي المواد المخدرة.

وأضاف "عبدالعزيز" في تصريحات لمصراوي أنه أنهى إجراءات إطلاق سراح نجلي المنتج أحمد السبكي منذ قليل وخرجا من قسم الشرطة إلى منزلهما.

وأخلت نيابة قصر النيل، مساء أمس الخميس، سبيل خالد وكريم السبكي بكفالة 10 آلاف لكل منهما (20 ألف متضامنين) جنيه على ذمة التحقيقات التي تجرى معهما بتهمة تعاطي المواد المخدرة.

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وألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، أمس الخميس، القبض علي كريم وخالد السبكي نجلي المنتج السينمائي أحمد السبكي وبحوزتهما 3 جرام كوكايين.

بدأت تفاصيل الواقعة فجر أمس الخميس، بعدما استوقف كمين أمني بقيادة النقيب أحمد علاء، معاون مباحث قسم قصر النيل، سيارة ملاكي يستقلها نجلي السبكي في حالة سكر ومشاهدته لزجاجة خمر بداخلها، بالإضافة لانتهاء رخصة القيادة الخاصة به.

وقال مصدر أمني، إنه أثناء تفتيش نجلي السبكي والسيارة عثر معهما على 3 جرامات كوكايين، فتم القبض عليهما.

وتحرر المحضر رقم 8561 لسنة 2019 عن الواقعة، وإحالته للنيابة التي أصدرت قرارها المتقدم.