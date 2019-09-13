اليوم.. إطلاق التيار الكهربائي بمحطة محولات القصير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

تطلق وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الجمعة، التيار الكهربائي بمحطة محولات القصير جهد 220/66/22/11 ك.ف وسيتم ربط مدينة القصير بالشبكة القومية الموحدة لأول مرة.

وقال وزيرالكهرباء والطاقة المتجددة، إنّ الوزارة نجحت بعمل مخطط طموح لتنمية الساحل الشمالي الغربي لقناة السويس، إذ أنشأت الوزارة محطة محولات القصير جهد 66/22 ك.ف قابلة للتوسيع بجهد 220 ك.ف بتكلفة استثمارية نحو 170 مليون جنيه لربط مدينة القصير بالشبكة الكهربائية الموحدة لأول مرة، وإنشاء الخط الكهربي (سفاجا - القصير) بطول نحو 130 كم وبجهد 220 ك.ف بتكلفة استثمارية نحو 360 مليون جنيه، وتركيب محطة متنقلة جهد 220/66/11 ك.ف بتكلفة استثمارية نحو 60 مليون جنيه، والبدء في إنشاء الخط الهوائي (القصير - مرسى علم - برنيس) بطول نحو 285 كم وبجهد 220 ك.ف وتكلفة استثمارية نحو مليار جنيه وتوسيع محطة سفاجا بخليتي جهد 220 ك.ف بتكلفة استثمارية نحو 30 مليون جنيه.

وأنشأت شركة القناة لتوزيع الكهرباء موزعي جهد 11 ك.ف، ومد كابلات قطاع 3×400 بطول 16 كم بتكلفة نحو 48 مليون جنيه.​