اليوم.. وزير الأوقاف يفتتح 24 مسجدًا بمحافظة الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى: يفتتح وزير الأوقاف، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الجمعة، 24 مسجدًا بمحافظة الشرقية، بمناسبة عيدها القومي. والمساجد هي : 1. مسجد النصر- إنشاص 2. مسجد النصر- بندر الحسنية 3. مسجد النصر- هيهيا 4. مسجد صالح الرفاعي- صان الحجر 5. مسجد عيشت- صافور – ديرب نجم 6. مسجد المسلمية- الزقازيق 7. مسجد أبو عبيدة بن الجراح- ميت بشار – منيا القمح 8. مسجد الدراوشه- الزقازيق 9. مسجد الكبير- أبو طاحون – أولاد صقر 10. مسجد عمر بن الخطاب- أبو حماد - الزقازيق 11. مسجد التوحيد- فاقوس Advertisements 12. مسجد النور- القنايات 13. مسجد الفردوس- الإبراهيمية 14. مسجد محمود جمعة- أولاد صقر 15. مسجد أبو زيد- كفر صقر 16. مسجد أبو سكر- شهداء بحر البقر - الحسينية 17. مسجد الكبير- كفر أبو الديب - الإبراهيمية 18. مسجد الكيلاني- كفر صقر 19. مسجد العمدة- أبو حماد 20. مسجد ثمرة الإسلام- القرين 21. مسجد أبو جماعة- الزقازيق 22. مسجد الرحمة- الزقازيق 23. مسجد أبو زيد كريم- القنايات 24. مسجد القادر- كفر صقر​

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