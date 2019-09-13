شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع مصري في خلاط أسمنت بالكويت: انتشلوا جثته بالحبال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقى مواطن مصري مصرعه في الكويت.

وذكرت صحيفة «الراى» الكويتية، أن مواطن مصري فارق الحياة، إثر سقوطه في خلاط إسمنت في مصنع بالصليبية

وذكرت الصحيفة أن الإدارة العامة للإطفاء تلقت بلاغاً عن سقوط العامل، وعلى الفور انطلق رجال مركز الإنقاذ الفني واستطاعوا انتشال الجثة بالحبال من الخلاط الذي يصل طوله إلى ستة أمتار تقريباً بعد فصل التيار الكهربائي.

وأفاد مصدر أمني بأنه «تبيّن أن العامل مصري الجنسية، وتم تسليم الجثة إلى رجال الأدلة الجنائية وأحيلت إلى الطب الشرعي وسُجّلت قضية بخصوص الواقعة في مخفر منطقة الصليبية، وجارٍ الوقوف على ملابسات سقوطه».