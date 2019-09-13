شكرا لقرائتكم خبر عن فتاة تفاجئ شريف عامر: «اتطلقت بعد 40 يوم.. الفرح كان عزا والمشاكل من الصباحية» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقش الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج يحدث في مصر، على قناة إم بي سي مصر، مشكلة الطلاق في المجتمع المصري.

واستضاف «عامر» 6 نماذج لـ 3 رجال و3 سيدات لم يكملوا مشوار الزواج، وفاجأت إحدى الضيوف شريف عامر عندما أخبرته أن الطلاق حدث بعد 40 يوماً فقط.

وقالت خلود أشرف، إنها تزوجت في البداية بشكل تقليدي «زواج صالونات اللي هو بطريقة يلا يا ولاد حبوا بعض».

وردت على سؤال «عامر»: إنتي اتطلقتي بعد 40 يوم يعني على كده فكرتي في الطلاق من تاني أسبوع؟«قائلة:»أنا في 40 يوم شوفت حاجات خلتني أقول إيه اللي ممكن يحصل تاني أسوأ من كده.. كل الحاجات الوحشة حصلت«.

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وتابعت «خلود»: «يوم فرحي كان عزا، أخته ضربت أختي، واتقلب عزا، وبعدين قولنا عدي يا ليلة، وفوجئت يوم الصباحية بناس بتخبط على الباب».

ورأت السيدة أن زواجها في بيت عيلة أحد أهم أسباب الطلاق «كنت عايشة في بيت عيلة، واتفقنا إن كل واحد في حاله، لكن مافيش خصوصية ومافيش التزام ببيتي، وكان بيطلب مني الخدمة من منطق انزلي اعملي لينا أصل كلنا موظفين وانتي اللي ما بتشتغليش».

واختتمت «خلود»: «أنا اتجوزت وأنا عندي 19 سنة كنت طالبة في ثانوي وأنا دلوقتي 25 سنة».