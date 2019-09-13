شكرا لقرائتكم خبر عن حملات تموينية في محيط مدارس شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت إدارة الرقابة على الأغذية بمديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء، بالتعاون مع الجهات المعنية، أمس، حملة موسعة على المحال التجارية القريبة من المدارس بمدينة العريش، بناء على توجيهات اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وأكد الدكتور طارق شوكة، مدير عام مديرية الشؤون الصحية، أن الحملة قامت بالمرور على 60 محلًا تجاريًا في محيط المدارس، وتم سحب 97 عينة للفحص في المعامل.

وذكر أن الحملة حررت 26 محضرًا، بجانب إعدام 92 كيلو و6 لترات من الأغذية منتهية الصلاحية والفاسدة، وغلق محلين تجاريين، كما تمت مخاطبة مجلس المدينة لاتخاذ الإجراءات القانونية نحو غلق هذه المنشآت لحين تلافى أسباب الغلق.