شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الإمارات بمصر يشيد بالقاهرة ويكشف تفاصيل جائزة الإمارات للطاقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن جمعة مبارك الجنيبي، سفير الإمارات بمصر، تفاصيل المؤتمر الصحفي للمجلس الأعلى للطاقة بدبي، والذي عُقد بالقاهرة، لتسليط الضوء على جائزة الإمارات للطاقة النظيفة والمتجددة، حيث ذكر أن الجائزة مختصة بالابتكار في مجال الطاقة المتجددة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال «الجنيبي»، خلال لقاء تليفزيوني، الخميس، أن دولة الإمارات مهتمة بأن يشاركوها أشقاؤها العرب في أي مجال يساعد في التطور وخدمة المجتمع، موضحًا أن العالم أجمع يتحدث عن أهمية الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة.

وتابع: «أعتقد أن لدينا في الوطن العربي كفاءات عالية جدًا في مجال الابتكار، وطبعا مصر مهمة للغاية، نحن الآن في القاهرة نتحدث عن جائزة الإمارات، لأننا عندما نخرج من الإمارات، مصر تكون لها دائما أولوية في أجندتنا».