21 يوما تحت الأرض.. حلم الثراء ينتهي بعامل جثة متحللة في الصف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
بعد مرور نحو 21 يوما على انهيار رمال حفرة على عامل في أثناء تنقيبه عن الآثار بمركز الصف جنوب محافظة الجيزة، نجحت قوات الإنقاذ البري في انتشال الجثة، اليوم الخميس.
منذ 3 أسابيع لقي عامل باليومية مصرعه في أثناء تنقيبه عن الآثار بقرية عرب الحصار جنوب محافظة الجيزة، وكشفت التحريات عن أنه يدعى محمد هليل، يُبلغ من العمر 50 سنة.
أخطر مأمور قسم الصف النيابة العامة التي أمرت باستخراج الجثة، ودفع اللواء هاني سعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بفريق إنقاذ بري مدعوما بالمعدات اللازمة تنسيقا مع المركز.
وتمكنت قوة بقيادة المقدم حازم لاشين مدير إطفاء جنوب الجيزة، من انتشال الجثة في حالة تحلل، وجرى نقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن.
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